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        Adıyaman'da Göksu Çayı'na giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:21
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        Adıyaman'da Göksu Çayı'na giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kuyulu köyü yakınlarındaki Göksu Çayı'na serinlemek için giren İ.E. ile A.G. boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerin sudan çıkardığı 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İ.E. ile A.G. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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