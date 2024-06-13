Adıyaman'da Göksu Çayı'na giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

İ.E. ile A.G. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuyulu köyü yakınlarındaki Göksu Çayı'na serinlemek için giren İ.E. ile A.G. boğulma tehlikesi geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.