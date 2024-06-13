Adıyaman'da Göksu Çayı'na giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.
Kuyulu köyü yakınlarındaki Göksu Çayı'na serinlemek için giren İ.E. ile A.G. boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin sudan çıkardığı 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
İ.E. ile A.G. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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