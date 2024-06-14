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        Çelikhan'da öğretmenevi restoranı için temel atma töreni düzenlendi

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde öğretmenevi restoranı yapımı için temel atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:05
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        Çelikhan'da öğretmenevi restoranı için temel atma töreni düzenlendi
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde öğretmenevi restoranı yapımı için temel atıldı.

        Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde Öğretmenevi yanında ek bina olarak yapılan restoran için temel atma töreni düzenlendi.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yapılacak restoranın hayırlı olmasını diledi.

        İlçede çalışmaların sürdüğünü aktaran Acar, şunları kaydetti.

        "Ek binamız 2 katlı olup her kat 360 metrekare olmak üzere toplamda 720 metrekare kapalı alanda inşa edilecek. Birinci katta restoran, depo, çamaşır odası ve servis alanı olacaktır. İkinci kat ise gelin odası, düğün, kına, nişan gibi etkinliklerde kullanılabilecek. İlçemizde bu gibi faaliyetlerde kullanılabilecek başka mekan olmadığından dolayı bu binamız ilçemizin ihtiyaçlarından birini gidermiş olacaktır."

        Törene Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra okunan duanın ardından binanın temeli atıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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