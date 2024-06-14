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        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:14
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        Bakan Özhaseki, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

        Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, Şeref Defteri'ni imzaladı, kentteki çalışmalar hakkında Vali Osman Varol'dan bilgi aldı.

        Özhaseki daha sonra Yeni Mahalle'de "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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