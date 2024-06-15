Deprem bölgesinde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi.

Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na sabah erken saatlerde giden aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.

Aileler, mezar taşlarını yıkadı, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta afette yakınlarını kaybedenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek bıraktı, dua okudu.

Depremde oğlunu ve gelinini kaybeden Zahide Demirhan, "Depremden bir gün önce bize kahvaltıya gelmişlerdi, orada konuşmuştuk. 'Bende deprem korkusu var.' dedi. Çocuklara da deprem olunca nasıl davranmaları gerektiğini anlattı ama kendisi depremde öldü." şeklinde konuştu.

Düriye Görgülü de depremde ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini, bayramı eksik yaşadıklarını söyledi.

Annesi, babası ve 5 yakınını kaybeden Suzan Paçacı da hüzünlü bir bayram geçirdiklerini belirtti.