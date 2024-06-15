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        Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:30
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        Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.T'yi tespit etti.

        Şüphelinin üst aramasında, ses aktarımı cihazı, kulaklık ve görüntü aktarımı için kullanılacak olan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

        Ekipler, E.T. ile düzenek kurulumunda yardımcı olan A.K. ile F.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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