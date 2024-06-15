Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.T'yi tespit etti.

Şüphelinin üst aramasında, ses aktarımı cihazı, kulaklık ve görüntü aktarımı için kullanılacak olan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, E.T. ile düzenek kurulumunda yardımcı olan A.K. ile F.K'yi gözaltına aldı.