Adıyaman'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Osman Varol, polisevi'nde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Varol, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kentte Bayram tedbirlerininde alındığı belirten Varol, şöyle devam etti:

"Bugün resmi bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Kurban Bayramı tatilimiz bu yıl 9 gün olarak belirlendi. Bu vesileyle de hareketlilik çok fazla yani insanlar başka şehirlerde olan vatandaşlarımız illerine geliyorlar bayramlaşmak için. Tüm bu sürecin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için de devlet olarak devlet birimleri olarak gereken her türlü tedbiri özellikle aldığımızı belirtmek istiyorum."

Kurban kesim yerlerindeki hazırlıkların tamamlandığını aktaran Varol, "Kurban hazırlığıyla ilgili hem belediye hem tarım müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Tüm ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızın bir sorun yaşamaması için gayret gösteriyor." dedi.

Bayramın mateme dönüşmemesi için sürücüleri uyaran Varol, şöyle devam etti:

"Trafiğin herhangi bir sorunu olmadan akışının sağlanması için trafik ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Uygulama noktalarımızda çok yoğun bir faaliyet var. Tabii ki bu burada vatandaşımıza da büyük vatandaşımızdan istirhamımız özellikle trafik kurallarına, özellikle de hız sınırlarına bu dönemde uymaları biraz geç varsınlar ama bu bayram bir mateme dönüşmesin. Kendilerinden de bunu istirham ediyoruz."