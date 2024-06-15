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        Adıyaman'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:56
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        Adıyaman'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Vali Osman Varol, polisevi'nde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

        Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Varol, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kentte Bayram tedbirlerininde alındığı belirten Varol, şöyle devam etti:

        "Bugün resmi bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Kurban Bayramı tatilimiz bu yıl 9 gün olarak belirlendi. Bu vesileyle de hareketlilik çok fazla yani insanlar başka şehirlerde olan vatandaşlarımız illerine geliyorlar bayramlaşmak için. Tüm bu sürecin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için de devlet olarak devlet birimleri olarak gereken her türlü tedbiri özellikle aldığımızı belirtmek istiyorum."

        Kurban kesim yerlerindeki hazırlıkların tamamlandığını aktaran Varol, "Kurban hazırlığıyla ilgili hem belediye hem tarım müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Tüm ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızın bir sorun yaşamaması için gayret gösteriyor." dedi.

        Bayramın mateme dönüşmemesi için sürücüleri uyaran Varol, şöyle devam etti:

        "Trafiğin herhangi bir sorunu olmadan akışının sağlanması için trafik ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Uygulama noktalarımızda çok yoğun bir faaliyet var. Tabii ki bu burada vatandaşımıza da büyük vatandaşımızdan istirhamımız özellikle trafik kurallarına, özellikle de hız sınırlarına bu dönemde uymaları biraz geç varsınlar ama bu bayram bir mateme dönüşmesin. Kendilerinden de bunu istirham ediyoruz."

        Geçici yaşam alanlarında da sorunların yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Varol, "Geçici barınma merkezlerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için AFAD'la ilgili ekiplerimiz çok ciddi çalışma içerisinde nöbetçi ekiplerimiz var. En ufak bir soruna müdahale edebilecek bir kapasite ve potansiyelimiz var bunu da yakinen takip ediyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise tüm İslam aleminin kurban bayramını kutladı.

        Programa Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri, Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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