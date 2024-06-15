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        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:51
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        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Ak Parti İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu dile getirdi.

        Bundan önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Yılmaz, "Teşkilatımızın programı dahilinde konteyner kentleri ve diğer vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti hükümetimiz depremden bu yana büyük bir gayretle şehrimizin yeniden inşası ve ihyası için yoğun gayret gösteriyor. Bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki Bey dün yine şehrimizi ziyaret etti. Şu anda 44 bin konut inşaatı devam ediyor." diye konuştu.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Yılmaz, "Bu mübarek günlerde tüm dualarımız Gazzeli kardeşlerimizledir." dedi.

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