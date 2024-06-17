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        Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:17
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        Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

        Taşkuyu köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Mustafa Dağ (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Yakınlarının ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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