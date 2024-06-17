Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taşkuyu köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Mustafa Dağ (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

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