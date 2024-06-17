Adıyaman'da elini kıyma makinasına kaptıran çocuk yaralandı
Adıyaman'da kıyma makinasına elini kaptıran çocuk yaralandı.
Adıyaman'da kıyma makinasına elini kaptıran çocuk yaralandı.
Sümerevler Mahallesi'nde kıyma çekmek isteyen B.E. (12) aniden elini makinaya kaptırdı.
İhbarla bölgeye itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardığı yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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