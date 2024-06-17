Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        F.Ç. idaresindeki 06 CIS 363 plakalı otomobil, Haydarlı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da elini kıyma makinasına kaptıran çocuk yaralandı
        Adıyaman'da elini kıyma makinasına kaptıran çocuk yaralandı
        Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Ehliyet sınavında yapay zeka düzeneğine 3 gözaltı
        Ehliyet sınavında yapay zeka düzeneğine 3 gözaltı
        Adıyaman'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Adıyaman'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
        Adıyaman'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı