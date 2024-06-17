Adıyaman'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
F.Ç. idaresindeki 06 CIS 363 plakalı otomobil, Haydarlı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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