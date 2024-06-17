Türkiye Diyanet Vakfı, Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 140 kurbanın etinin gönüllüler tarafından kesilerek paketlendiğini ve depremzede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

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