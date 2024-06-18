Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 31 RB 306 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Rezip Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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