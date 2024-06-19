Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        B.Y. idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde, A.Ü. yönetimindeki 06 DN 6191 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki M.M.A. yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Türkiye Diyanet Vakfı, Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı
        Türkiye Diyanet Vakfı, Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı