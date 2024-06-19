Adıyaman'da kaybolan 20 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 küçükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 26 saat süren çalışma sonucunda M.A'ya ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 5 kilometre uzağında tespit etti.
Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.