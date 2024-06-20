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        Adıyaman'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan genç kurtarıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan genç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:29 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:29
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        Adıyaman'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan genç kurtarıldı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan genç kurtarıldı.

        Kocahisar köyü yakınlarında piknik yapmaya giden Yusuf Menekşe (17), dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı.

        İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans sevk edildi.

        Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle yaralı sedye yardımıyla yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki güvenli alana taşınarak buradan ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Akatay, gazetecilere, ihbarın kendilerine gelmesi üzerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

        Hastanın kayalıklardan düşerek mahsur kaldığını belirten Akatay, "Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle hastamız için helikopter ambulans istedik. Onlar da geldi, yalnız bölgeye iniş yapamadılar. Ekiplerle beraber vatandaşlar, yaklaşık 1,5 kilometre hastamızı alandan taşıyarak ambulansımıza aldık. Şu an için durumu iyi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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