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        Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kahta Kalesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:06
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        Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kahta Kalesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

        Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan, üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005'te güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kommagene Krallığı döneminde yaptırılan kalenin bazı bölümlerinde, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

        Kale, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonrasında ziyarete açılarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, deprem sonrasında, yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından kaleyi yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.

        Alkan, "Kalede savunma alanı, zindan, mescit ve özellikle iç kısımda çevre düzeniyle birlikte cam teras yapıldı. Bu cam teras müthiş bir doğa güzelliği sunmakta. Buraya gelen ziyaretçiler çok memnun ayrılıyor. Yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

        Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan Ahmet Salih Karağıcıoğlu, ziyarete açıldığını duyduktan sonra geldiği kaleye hayran kaldığını kaydetti.

        Ziyaretçilerden Burçin Ege de kalenin yapısının çok ihtişamlı durduğunu, ziyaretçilerin mutlaka burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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