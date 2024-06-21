Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yangına anında müdahale ettiklerini aktaran Doğan, "İhbar bizlere düştüğü an ekiplerimizde reaksiyon aldık. Orman ve AFAD olmak üzere 8 ekiple müdahalede bulunduk. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." dedi.

Ekipler, arazöz, müdahale aracı, su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karadağ yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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