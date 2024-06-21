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        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:38
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        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

        Karadağ yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, arazöz, müdahale aracı, su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, gazetecilere, yangında 20 dönümlük alanın etkilendiğini söyledi.

        Yangına anında müdahale ettiklerini aktaran Doğan, "İhbar bizlere düştüğü an ekiplerimizde reaksiyon aldık. Orman ve AFAD olmak üzere 8 ekiple müdahalede bulunduk. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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