Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

        Sıcaktan bunalan bazı çocukların süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı görüldü.

        - Kahramanmaraş

        Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta termometreler 47 dereceyi gösterdi.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

        Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

        - Adıyaman

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

        Vatandaşlardan Barış Doğan, havaların sıcak olduğunu belirterek suda yüzüp serinlediğini belirtti.

        Serkan Karaaslan ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve serinlemek için suya girdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı
        Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı
        Adıyaman'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan genç kurtarıldı
        Adıyaman'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan genç kurtarıldı
        İnşaat halindeki 5 katlı deprem konutunun çatısında yangın
        İnşaat halindeki 5 katlı deprem konutunun çatısında yangın
        Adıyaman'da 'dikenli dantel böceği' görüntülendi
        Adıyaman'da 'dikenli dantel böceği' görüntülendi
        Baraj gölüne düşen İrem boğuldu
        Baraj gölüne düşen İrem boğuldu