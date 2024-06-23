Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu
Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşan Ali Avşar'dan haber alamayan yakınları, yaşadığı eve giderek kontrol etmek istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, Avşar'ı hareketsiz halde buldu.
Avşar'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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