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        Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:43
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        Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu.

        Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşan Ali Avşar'dan haber alamayan yakınları, yaşadığı eve giderek kontrol etmek istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve giren polis ekipleri, Avşar'ı hareketsiz halde buldu.

        Avşar'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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