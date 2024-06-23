Adıyaman'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Adıyaman'da sulama kanalına devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'da sulama kanalına devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Alan (53) idaresindeki 02 AEJ 929 plakalı hafriyat kamyonu, Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.