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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosiklerin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:28
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosiklerin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        D.Ç. idaresindeki 44 ACU 667 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde S.B. idaresindeki 02 ADJ 775 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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