Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosiklerin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da otomobille motosiklerin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
D.Ç. idaresindeki 44 ACU 667 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde S.B. idaresindeki 02 ADJ 775 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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