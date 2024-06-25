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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:30
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.

        Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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