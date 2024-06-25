Adıyaman'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Yangının hızla ilerlemesi üzerine bazı vatandaşlar yetiştirdikleri hayvanları da alarak bölgeyi terk etti.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumların ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Beşyol köyünde akşam saatlerinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede örtü yangınına dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.