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        Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:26
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        Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 35 EA 7117 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi ve yaya yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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