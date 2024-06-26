Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 35 EA 7117 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi ve yaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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