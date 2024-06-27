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        Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:24
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        Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Vakkas Çetintaş (55), Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.

        Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti.

        Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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