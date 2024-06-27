Adıyaman'da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı

Yangınların söndürülmesine Hatay'dan havalanan Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter de destek verdi.

Merkeze bağlı Çatalağaç ile Gerger ilçesi Ağaçlı köyü kırsalında çıkan anız yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede örtü yangınına dönüştü.

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