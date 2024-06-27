Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Göçeri köyünde bir inşaat firmasında çalışan Yunus Taşkın (42), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Kahta Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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