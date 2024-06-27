Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Göçeri köyünde bir inşaat firmasında çalışan Yunus Taşkın (42), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

        Kahta Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı
        Adıyaman'da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı
        Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
        Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
        Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Adıyaman'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Adıyaman'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
        Adıyaman'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı