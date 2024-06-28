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        Adıyaman'da zabıtanın yakaladığı dilencilere işlem yapıldı

        Adıyaman'da kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencilere işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:40
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        Adıyaman'da zabıtanın yakaladığı dilencilere işlem yapıldı
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        Adıyaman'da kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencilere işlem yapıldı.

        Şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı dilencilerin yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araç sürücülerinden para istediğini tespit etti.

        Yakalanan dilencilerin üst aramasında 500 lira bulundu.

        Şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılırken dilencilikten elde edilen paralara el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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