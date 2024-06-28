Adıyaman'da zabıtanın yakaladığı dilencilere işlem yapıldı

Şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı dilencilerin yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araç sürücülerinden para istediğini tespit etti.

Adıyaman'da kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden zor durumda olduğunu belirterek para isteyen ve zabıta ekiplerince yakalanan dilencilere işlem yapıldı.

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