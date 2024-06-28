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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dün başlayan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:30
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dün başlayan örtü yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ağaçlı köyünde dün çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.

        Varol, şöyle konuştu:

        "Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır. Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda, kontrol altındadır.​​​​​​​ Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."

        - Soğutma çalışmaları yapılıyor

        Çevre illerden de takviye ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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