Adıyaman'da inşa edilecek meydanın proje tanıtımı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi"nin tanımı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştiren programda konuşan Vali Osman Varol, projenin kente estetik katacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca projenin genişletildiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Projemiz ilk olarak küçük bir meydan projesi olarak tasarlandı ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından proje genişletilerek kale etrafını ve şehir merkezini de içine alacak şekilde revize edildi. Bu proje alanında uzman, ülke çapında birçok önemli projeye imza atmış bir ekip tarafından hazırlanmıştır."