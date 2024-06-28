Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da inşa edilecek meydanın proje tanıtımı yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi"nin tanımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da inşa edilecek meydanın proje tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi"nin tanımı yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştiren programda konuşan Vali Osman Varol, projenin kente estetik katacağını söyledi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca projenin genişletildiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

        "Projemiz ilk olarak küçük bir meydan projesi olarak tasarlandı ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından proje genişletilerek kale etrafını ve şehir merkezini de içine alacak şekilde revize edildi. Bu proje alanında uzman, ülke çapında birçok önemli projeye imza atmış bir ekip tarafından hazırlanmıştır."

        Projenin kentin tarihi dokusuna kadar düşünüldüğünü aktaran Varol, "Şehrimizin kimliğini ve kültürünü yansıtarak dokusunu muhafaza edecek bu projenin hazırlanmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, ilimiz milletvekillerine, Adıyaman Belediyemizin eski ve yeni yönetimine ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yetkililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Dzeko için flaş iddia!
        Dzeko için flaş iddia!
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da zabıtanın yakaladığı dilencilere işlem yapıldı
        Adıyaman'da zabıtanın yakaladığı dilencilere işlem yapıldı
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Adıyaman'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da yangın
        Adıyaman'da yangın
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Adıyaman'da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı
        Adıyaman'da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı