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        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:44 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:44
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        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        H.M.B. idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında, G.K. yönetimindeki 02 BF 439 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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