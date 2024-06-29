Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Mehmet Pektaş idaresindeki 02 ABG 577 plakalı traktör, Suvarlı beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan Pektaş, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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