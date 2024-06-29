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        Adıyamanlı muhtar 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı

        Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nusret Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:44
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        Adıyamanlı muhtar 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı
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        Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nusret Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı.

        Özavcı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Gazze'de orantısız güç kullanıldığını ve masum insanların zarar gördüğünü aktaran Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'dekilere bağışlanmak üzere Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin'e teslim etti.

        Adıyaman İHH başkanı Mücahit Tekin de Özavcı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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