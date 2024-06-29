Adıyamanlı muhtar 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nusret Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı.

Özavcı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Gazze'de orantısız güç kullanıldığını ve masum insanların zarar gördüğünü aktaran Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'dekilere bağışlanmak üzere Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin'e teslim etti.

Adıyaman İHH başkanı Mücahit Tekin de Özavcı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.