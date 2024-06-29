Adıyamanlı muhtar 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı
Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nusret Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı.
Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nusret Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'ye bağışladı.
Özavcı, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Gazze'de orantısız güç kullanıldığını ve masum insanların zarar gördüğünü aktaran Özavcı, 1 aylık maaşını Gazze'dekilere bağışlanmak üzere Adıyaman İHH Başkanı Mücahit Tekin'e teslim etti.
Adıyaman İHH başkanı Mücahit Tekin de Özavcı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.
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