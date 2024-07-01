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        Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi döndü

        Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:08
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        Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi döndü
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        Adıyaman'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü.

        Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 345 kişilik ilk hacı kafilesi Cidde'den Adıyaman'a geldi.

        Hacılar, Adıyaman Havalimanı'nda İl Müftülüğü personeli ve yakınları tarafından karşılandı.

        Yakınları ve sevdikleriyle hasret gideren hacıların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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