Adıyaman'da kaza sonrası alev alan otomobilde hasar oluştu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
M.K. idaresindeki 02 HT 484 plakalı otomobil, Aşağıçöplü Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın ardından araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün yangından önce otomobilden çıktığı öğrenildi.
Kaza ve yangın, araçta hasara neden oldu.
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