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        Adıyaman'da kaza sonrası alev alan otomobilde hasar oluştu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:20
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        Adıyaman'da kaza sonrası alev alan otomobilde hasar oluştu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        M.K. idaresindeki 02 HT 484 plakalı otomobil, Aşağıçöplü Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazanın ardından araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün yangından önce otomobilden çıktığı öğrenildi.

        Kaza ve yangın, araçta hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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