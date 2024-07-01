Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları hizmet vermeye başladı.

Kentte belirlenen 800 noktada çocuklar 7 hafta boyunca kurs görecek.

Emir Sultan Camisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, kursların bugün itibariyle başladığını söyledi.

Konteyner kentler, camiler ve mescitlerde kursa başladıklarını aktaran, Sevil, "16 Ağustos'a kadar 7 haftalık süreçte yaz Kur'an kursumuz devam edecek. İnşallah camilerimizde, Kur'an Kurslarımızda, konteyner kentlerde, prefabrik mescitlerde, Adıyaman'ımız genelinde kurslarımız başlamış oldu. Çocuklarımız için verimli bir dönem geçmesini temenni ediyorum." dedi.