Gölbaşı'nda kablo hırsızlığına 1 gözaltı
Gölbaşı ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Gölbaşı ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Gölbaşı-Pazarcık-Narlı arasında bulunan demiryoluna ait gömülü haldeki kabloların çalınmasıyla ilgi polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında kabloları hurdacıya satmaya çalışan E.Ş. yakalandı.
Zanlı, gözaltına alındı.
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