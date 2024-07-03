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        Gölbaşı'nda kablo hırsızlığına 1 gözaltı

        Gölbaşı ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:10
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        Gölbaşı'nda kablo hırsızlığına 1 gözaltı
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        Gölbaşı ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        Gölbaşı-Pazarcık-Narlı arasında bulunan demiryoluna ait gömülü haldeki kabloların çalınmasıyla ilgi polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında kabloları hurdacıya satmaya çalışan E.Ş. yakalandı.

        Zanlı, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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