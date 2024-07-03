Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'ın en eski yerleşim yerlerinden olan 2 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatına başlanan 1427 konut ve 124 iş yerinin yapımı sürüyor.

Adıyaman'da bir yandan depremde yıkılan binaların yerine yeni konutların yapımı sürürken, diğer yandan da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla eski yapı stoku yenileniyor.

Bu kapsamda şehrin en eski mahallelerinden ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunluk kazandığı Mara ve Musalla'da konutlar yükseliyor.

Son olarak Mara ve Musalla mahallerindeki eskiyen ve depremlerde hasar gören evlerin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için çalıştıklarını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm alanında gerçekten çok hummalı bir çalışma devam ediyor. Şu an kentimizin genelinde 45 bin civarı konutun fiilen inşaatı devam ediyor. Mara ve Musalla mahalleleri, deprem sonrasında hem yıkılan veya ağır hasar alan evlerin yenilenmesi hem de bölgede kentsel dönüşüm çalışmasının bir arada yürütüldüğü örnek alanlardan bir tanesi. Yani bir yandan aslında depremde binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlarımıza konutlar kazandırmış oluyoruz diğer yandan da mahallenin sağlam kalsa da çok eski olan yapı stokunu kentsel dönüşüm çalışmasıyla yenilemiş oluyoruz."