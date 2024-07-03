Adıyaman'da beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi'nde bir beton firmasında Kadir Kurtulan, çalıştığı sırada beton karma makinesine kolunu kaptırdı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Kurtulan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine götürüldü.
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