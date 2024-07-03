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        Adıyaman'da beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi öldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:25
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        Adıyaman'da beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi öldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton karma makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde bir beton firmasında Kadir Kurtulan, çalıştığı sırada beton karma makinesine kolunu kaptırdı.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Kurtulan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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