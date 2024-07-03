Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.
Ali Erdemoğlu Mahallesinde yapımı devam bir inşaatta çalışan Emre Yıldız, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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