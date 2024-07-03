Adıyaman'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Adıyaman'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Adıyaman'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumların ekipleri sevk edildi.
Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan mahallenin de desteğiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
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