Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu

Varol'a İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü de eşlik etti.

Varol, burada kursiyer ve kurs öğreticileriyle bir araya gelip onların sorunlarını dinledi.

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