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        Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, konteyner kentlerde Halk Eğitim Merkezlerine ait kurs merkezlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:12
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        Vali Varol, konteyner kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, konteyner kentlerde Halk Eğitim Merkezlerine ait kurs merkezlerini ziyaret etti.

        Vali Varol, konteyner kentler ziyaretleri kapsamında, Yunus Emre Mahallesi'ndeki K2 Konteyner kentindeki Halk Eğitim Merkezine ait konteyner kurs merkezlerini ziyaret etti.

        Varol, burada kursiyer ve kurs öğreticileriyle bir araya gelip onların sorunlarını dinledi.

        Varol'a İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü de eşlik etti.

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