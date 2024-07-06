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        Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ahşap kesme makinesini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:22
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        Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ahşap kesme makinesini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden çalınan ahşap kesme makinasının bulunması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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