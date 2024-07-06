Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden çalınan ahşap kesme makinasının bulunması için çalışma başlattı.

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