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        Adıyaman'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:02
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        Adıyaman'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köprüsünde Mustafa Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Köse kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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