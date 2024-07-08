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        Adıyaman Valisi Varol Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

        Adıyaman Valisi Osman Varol, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:56
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        Adıyaman Valisi Varol Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

        Vali Varol, kentte il müftülüğüne bağlı Ebubekir Sıddık Kız Kur'an kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre görüştü.​​​​​​​​​​​​​​

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Varol, yaz dönemlerindeki kursların öneminden bahsetti.

        Varol'a ziyarette İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu eşlik etti.

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