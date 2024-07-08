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        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:13
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        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzlarıyla bazı gölgelik alanları tercih etti.

        Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

        Şanlıurfa'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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