Yöresel kıyafet ustası yarım asrı aşkın süredir mesleğini sürdürüyor

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yöresel kıyafetler diken ve kentte son usta olarak bilinen Hacı Tümay, gelişen teknolojiye rağmen yarım asrı aşkın süredir şalvar ve yelek hazırlıyor.

Tarihi Oturakçı Pazarı'ndaki 12 metrekarelik iş yerinde terzilik mesleğini icra eden Tümay, okullar ve çeşitli kurumlardaki halk oyunları gösteri ekipleri ile talep edenlere şalvar ve yelek dikimini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Terzi Hacı Tümay, AA muhabirine, yarım asırdan fazla süredir mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Küçük dükkanında tek başına çalıştığını ifade eden Tümay, "Burası 12 metrekarelik bir dükkan. Adıyaman'ın kendine has şalvarını ve yeleğini burada müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Okullardaki halk oyunları ekiplerinin kıyafetlerinden şalvar ve yeleği dikiyoruz." dedi.

Diktiklerinin çok beğenildiğini belirten Tümay, "Şalvar ilimize has yöresel giyim modeli, hemen hemen her kesimden ilgi görüyor. İl dışına, hatta yurt dışına kadar dikip gönderdiğim oluyor. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerdeki müşterinin isteğine göre dikiyorum." diye konuştu. Tümay, terziliğin teknolojiye direndiğini ve yetişen eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Teknoloji gittikçe ilerliyor, ileride meslek dalında çökmeler olacak. Meslek erbabı yetişmiyor. Meslek liselerinden kaynakçı, elektrikçi gibi dallarda kişiler iş bulabiliyor ama bizim gibi terzi, berber, fırın gibi mesleklerde ise çırak yok ve bu meslekler zamana direniyor. Bunun gibi mesleklerin de okullarının açılması gerekiyor."