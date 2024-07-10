Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor.
İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi.
İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor.
Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek.
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