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        Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:57
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        Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor.

        İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi.

        İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor.

        Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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