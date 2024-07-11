Adıyaman'da damdan düşen yaşlı kadın öldü
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinin damından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinin damından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Yarpuzlu köyündeki tek katlı evinin damına çıkan Hafi Akbıyık (75), dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.
Akbıyık'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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