Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Adıyaman'da bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Adıyaman'da bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katındaki iskelede çalışan R.E, dengesini kaybederek zemine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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