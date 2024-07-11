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        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Adıyaman'da bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:35
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        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Adıyaman'da bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.

        Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katındaki iskelede çalışan R.E, dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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